Ricostruzione del ponte sul Polcevera, presidente Piana: Da oggi si riparte

Genova. Il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana questa mattina ha assistito alla posa del primo troncone del nuovo ponte in Valpolcevera, a Genova.

«E’ stato uno spettacolo emozionante. Oggi è stato compiuto il primo passo – dichiara il presidente – verso la rinascita di Genova e di tutta la comunità ligure, che ha saputo rialzarsi dopo la ferita profondissima inferta, il 14 agosto 2018, dal crollo del Morandi. Da questo momento inizia il riscatto e, nel giro di alcuni mesi, la fisionomia completa del nuovo ponte si definirà compiutamente.

Tutto questo – aggiunge – è stato possibile grazie all’eccezionale lavoro di squadra delle imprese, che hanno messo in campo le professionalità migliori per raggiungere questo primo, importante risultato, ma anche delle istituzioni, che

hanno collaborato in modo serrato con un solo obbiettivo: il bene della città, del suo tessuto sociale ed economico. Da oggi si riparte».