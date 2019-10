Ventimiglia. A 20 giorni dall’inaugurazione della nuova palestra in via Peglia 6 i primi risultati per la società sportiva Tsukuri Judo Ventimiglia non hanno tardato ad arrivare. Sabato 26 una rappresentativa CSEN nazionale si è presentata al torneo master veterans De France a Marsiglia. Ospite d’onore il pluri medagliato Darcel Yandzi che a fatto da padrino all’evento.

Il gruppo diretto dal tecnico Cristian Di Franco si è espresso benissimo portando a casa un ricco bottino oro per Simone Catassi nella categoria – 90 M4, Cavalera Luca nella categoria – 81 M4, Francesco Sansó nella categoria -66 under 23 bronzo per Riccardo Biamonti nella categoria -73 M4.

di 17 Galleria fotografica Tsukuri Judo Ventimiglia









Presenti alla manifestazione atleti provenienti dalla Francia, Russia, Germania, Algeria, Marocco, Belgio, Italia e Polonia. Domenica 27 è stato il turno dei ragazzi dal 2008 ai 2015.

Oro per Catassi Federico, Catassi Gabriele, Grillo Ginevra, Mancarella Antonio, Bosio Samuele, Dragulin Walter, Masala Dino, Marchetta Samuele. Argento per Barbuto Gabriel, Marchetta Pietro, Mancarella Fernando. Bronzo per Ciccia Alberto, Grillo Micael, Morsia Andrea.

Il ricco bottino conquistato domenica porta la società Tsukuri in terza posizione nella classifica finale.

Spiega il tecnico Di Franco: «Sono molto orgoglioso dei risultati ottenuti con i nostri atleti dai piccolissimi del 2015 ai nostri master classe 70, abbiamo segnato risultati importanti per la nostra società che ha come obiettivo quello di lavorare con tutti gli allievi di ogni età nel migliore dei modi. Adesso ci prepariamo per il campionato nazionale CSEN quest’anno ospitato a Riccione, dove vedremo protagonisti i nostri allievi che daranno filo da torcere in tutte le categorie.

Nella nuova sede di via Peglia 6 insieme a Mirko Grillo M.G.fight team siamo riusciti a far convivere sport da combattimento con arti marziali seguendo una linea professionale e didattica basata su valori importanti come onore rispetto e umiltà base essenziale della vita. Venite a trovarci nella nuova sede www.tsukurijudoventimiglia.it».