Rari Nantes Imperia, stagione al via per gli esordienti: subito ottimi tempi

Imperia. Giovani giallorossi impegnati nella I° prova regionale Esordienti che ha decretato l’inizio ufficiale della stagione sportiva di nuoto 2019-2020. Alla piscina di Loano, gli Esordienti A (allenati da Davide Dreossi) e i B (Federica Atzori come tecnico) della Rari Nantes Imperia hanno mosso i primi riscontri cronometrici. E’ così arrivato il momento tanto atteso, dopo una prima fase di preparazione difficile date le continue trasferte per allenarsi negli impianti limitrofi alla città di Imperia.

Gli atleti vengono divisi in categorie a seconda della loro età: gli Esordienti A comprendono ragazze tra gli 11 e i 12 anni e ragazzi tra i 12 e i 13; mentre i più giovani della categoria B hanno età tra i 9 e i 10 anni per le femmine e 10-11 anni per i maschi.

Ascheri Roberta, Lupi Alexandra, Marzorati Anna Luce, Rigardo Martina e Tassone Siria, appartenenti agli Esordienti A, si sono avvicendati nei 400 metri Stile Libero, 100 Rana, 200 Dorso e 100 Farfalla. A fine giornata, l’allenatore Davide Dreossi ha commentato soddisfatto: «Sono tutti andati molto bene, migliorando notevolmente i loro tempi di parecchi secondi! Va sicuramente perfezionata la gestione della gara ma, data la giovane età, posso dire che c’è tempo e vedo ampi margini di miglioramento».

Gli ha fatto eco il tecnico degli Esordienti B Federica Atzori che, date le numerose assenze, ha seguito un solo atleta alla Piscina di Loano: si tratta del giovane Giulio Bellini che ha disputato i 100 Stile Libero ed i 50 Dorso, fornendo ottime indicazioni all’esordio assoluto nella categoria.