Proseguono i lavori dell’Anas a Cipressa e a Ventimiglia: ecco zone e orari

Imperia. Anas prosegue la messa in sicurezza delle pendici lungo le statali in gestione. Per consentire gli interventi, da lunedì 21 ottobre e fino al 1° novembre sulla statale Aurelia sarà attivo il senso unico alternato all’altezza del km 657,750, nel comune di Cipressa (IM). La limitazione sarà in vigore nella fascia oraria 8:00 – 17:00, esclusi i giorni festivi e prefestivi.

Infine, per eseguire la sostituzione dei pannelli di rivestimento della volta, la galleria Poggio sarà chiusa al traffico dal 24 al 26 ottobre nella sola fascia oraria notturna 21:00 – 6:00. Durante la chiusura il traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità locale, nel comune di Ventimiglia.

