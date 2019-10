Promozione, una giornata di squalifica per Fabio Laera della Dianese&Golfo

Imperia. Il giudice sportivo questa settimana nel girone A di Promozione ha deciso di fermare per due turni Lorenzo Zunino (Bragno) e Jonathan Luis Zuloaga Contreras (Veloce).

Una giornata di squalifica è stata invece comminata a Fabio Laera (Dianese&Golfo), Michele Romeo (Legino), Alessio Stabile (Praese) e Andrea Guerra (Veloce). Mario Gerundo, allenatore della Veloce, è stato squalificato per una gara.

Ammenda di 200 euro all’Arenzano «per aver consentito l’ingresso in campo durante il riscaldamento e, successivamente, nello spogliatoio della società e, poi, al termine della gara, ancora nello spogliatoio della società, ad un soggetto non presente in distinta ed indossante una polo della società medesima, in entrambi i casi accompagnato dal figlio. Il predetto soggetto, durante la gara, rivolgeva ripetute espressioni ingiuriose ad un assistente arbitrale, accompagnate da altre di minaccia (infrazione rilevata da un assistente arbitrale)».

Il Ceriale è stato multato di 100 euro «per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori in campo avverso, i quali, a partire dal 30′ e per tutta la durata della gara, rivolgevano espressioni ingiuriose ad un assistente arbitrale ed altre di indiretto stampo razzista (infrazione rilevata da un assistente arbitrale)».

La classifica marcatori dopo 3 giornate:

4 reti: Lobascio (Serra Riccò), Daddi (Ceriale)

3 reti: Zunino (Bragno), Akkari (Sestrese), Saporito, F. Baroni (Varazze Don Bosco), Al. Salzone (Ventimiglia)

2 reti: Troiano (Arenzano), Ventre (Ventimiglia), Fantoni (Ceriale), Zito (Camporosso), Giguet (Veloce), Anselmo (Sestrese), L. Baroni, Angella (Varazze Don Bosco), Draghici (Serra Riccò)

1 rete: Sattin, Piroli, Ardinghi, Anselmo (Sestrese), Maida (Veloce), Falsini, Orero (Via dell’Acciaio), An. Piombo, Raiola, Sofia (Celle Ligure), Tagliabue, Gagliardi, Crocilla (Varazze Don Bosco), Rapetto (Bragno), Rossi, Morando, Forte, Minardi, Perego (Praese), Bianchi, Lupi, Mancini (Arenzano), Cutellè, Miceli, Tarantola, Cuneo, Gambacorta, Ferrigno (Taggia), Tofanica, Calcopietro, Grifo (Camporosso), Badoino (Ceriale), Scappatura (Ventimiglia), Ferrero, Ennaouy, G. Albanese (Serra Riccò), Avanzi, Romeo (Legino)

Autoreti: 1 Bonara (pro Dianese&Golfo).