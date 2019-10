Promozione, il Ventimiglia Calcio perde contro l’Arenzano

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio perde la prima partita stagionale davanti ai propri tifosi nel giorno in cui sperava di portare a casa la prima vittoria. Finisce 1-2 a favore dell’Arenzano che scala la classifica sino al quarto posto mentre i granata scivolano al quintultimo.

Il bilancio di questa prima parte di campionato non può dirsi esaltante: quattro pareggi e una sconfitta, nonostante la qualità di alcuni giocatori (a cominciare da Ventre). L’impressione è che debba migliorare l’amalgama della squadra e si debbano registrare meglio i meccanismi difensivi. Ora c’è da sperare che con il prossimo turno le cose migliorino, in calendario c’è una trasferta a Loano con l’ultima in classifica.

La partita con l’Arenzano comincia al piccolo trotto, il Ventimiglia sembra avere in pugno la gara. Al 15′ Scappatura, solo davanti al portiere, sbaglia. Al 20′ assist grandioso di Ventre sulla testa di Alfonso Rea ma Caffieri para. Otto minuti dopo fucilata di Salzone dal limite, fuori di poco. Nel primo tempo non succede praticamente altro.

La partita si gioca tutta nel primo quarto d’ora della ripresa. Al 47′ Burattini gira di testa in rete un calcio d’angolo: 0-1. Dieci minuti dopo Rea viene atterrato in area, è rigore. Trasforma Ventre con un rasoterra angolato, il portiere ospite intuisce ma non para. Subito dopo una ripartenza porta Lanzalaco davanti a Scognamiglio: con molto sangue freddo l’attaccante ospite libera Mancini che realizza evitando l’uscita del numero 1 granata. Il Ventimiglia cerca di riportare in pari il risultato, almeno tre occasioni da segnalare firmate Salzone, Ventre e Musumarra. C’è ancora tempo per l’espulsione di Andreoni, difensore dell’Arenzano, poi tutti negli spogliatoi.

Ventimiglia Calcio-Arenzano 1-2 Reti: 47′ Burattini (A) 57′ Ventre (V) 58′ Mancini (A)

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Peirano, Sammartano, Serra, Addiego, Leggio, Musumarra, A. Rea, Ventre, Salzone, Scappatura. A disposizione: Serpe, Ierace, Sparma, Oliveri, Giglio, D. Rea, Gallo, Micu. Allenatore: Luccisano

Arenzano: Caffieri, Angius, Calcagno, Rolando, Patrone, Zanini, Andreoni, Troian, Lupi, Lanzalaco, Mancini. A disposizione: Calizzano, Della Bianchina, Boggiano, Pirozzi, Narducci, Meazzi, Massa, Burattini, Bianchi. Allenatore: Manetti

Arbitro: Moretti di Como