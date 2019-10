Promozione, fermato per due gare Francesco Zito del Camporosso

Imperia. Il giudice sportivo questa settimana ha fermato tre calciatori ed un allenatore del girone A di Promozione.

Si tratta di Filippo Falsini (Via dell’Acciaio), che è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso perché «a gioco fermo, pestava intenzionalmente il piede di un avversario rimasto a terra dopo un contrasto, senza conseguenze lesive»; Francesco Zito (Camporosso), che è stato fermato per due gare, e Giovanni Andreoni (Arenzano), che dovrà saltare una partita.

Mauro Vacca, allenatore del Via dell’Acciaio, invece è stato squalificato fino al 31 ottobre.

La classifica marcatori dopo 5 giornate:

6 reti: Rossi (Praese), Anselmo (Sestrese)

5 reti: Mancini (Arenzano), Akkari (Sestrese), Daddi (Ceriale)

4 reti: Lobascio (Serra Riccò)

3 reti: Romeo (Legino), Zunino (Bragno), L. Baroni, Saporito, F. Baroni (Varazze Don Bosco), Al. Salzone, Ventre (Ventimiglia)

2 reti: Miceli (Taggia), Falsini (Via dell’Acciaio), Morando (Praese), Core (Legino), Giguet (Veloce), An. Piombo, Raiola (Celle Ligure), Troiano (Arenzano), Fantoni (Ceriale), Zito (Camporosso), Gagliardi, Angella (Varazze Don Bosco), Draghici (Serra Riccò), Vejseli (Bragno)

1 rete: Sattin, Piroli, Ardinghi, Ansaldo (Sestrese), Maida, Colombino (Veloce), Orero (Via dell’Acciaio), Altamore, Cosentino, Sofia, Damonte (Celle Ligure), Tagliabue, Perrone, Crocilla (Varazze Don Bosco), Rapetto (Bragno), Cisternino Palagano, Forte, Minardi, Perego, M. Raso, Pavone (Praese), Bianchi, Lupi, Angius, Burattini (Arenzano), Cutellè, Fiuzzi, Celotto, El Kamli, Tarantola, Cuneo, Gambacorta, Ferrigno, Gallo, Minghinelli, Ravoncoli (Taggia), Tofanica, Calcopietro, Grifo (Camporosso), Badoino, Caredda (Ceriale), Scappatura (Ventimiglia), Ferrero, Ennaouy, G. Albanese (Serra Riccò), Avanzi (Legino), Casassa Vigna, Mehmetaj, Tselepis, Chariq (Dianese e Golfo)

Autoreti: 1 Bonara (pro Dianese e Golfo).