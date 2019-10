Promozione, Ceriale–Dianese&Golfo finisce 1-1

Diano Marina. E’ finita 1-1 la partita di domenica tra Ceriale e Dianese&Golfo, valida la quarta giornata del girone A di Promozione.

La Dianese&Golfo ha infatti pareggiato con i padroni di casa conquistando due punti e la terzultima posizione in classifica.

Questa sera tornerà in campo per giocare contro Celle Ligure, partita annullata precedentemente a causa dell’allerta meteo. Sarà un’occasione per portare a casa punti dopo i due pareggi precedenti.