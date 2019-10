Bordighera. Continua la proficua collaborazione tra le società inserite nel progetto transfrontaliero denominato Progetto “Levant’06” che, grazie alla convenzione stipulata il 10 settembre ai Giardini Esotici di Monaco da parte dei presidenti della Federazione Italiana(FIGH), francese(FFHB), Monegasca(FMHB) ed europea(EHF), ha consentito a cinque ragazze under 13 dell’ABC Bordighera di poter partecipare, domenica 29 settembre al torneo pre-campionato denominato “Challenge Claude Galice” a Grasse.

Le cinque giovanissime atlete del sodalizio bordigotto sono state inserite nella formazione dell’AS Monaco H. che risultava così composta ovviamente da ragazze del Monaco ma anche del Ventimiglia/Breil e del Mentone. Le ragazze hanno così potuto confrontarsi con altre 9 formazioni presenti alla manifestazione ottimamente riuscita e che ha divertito tutte le atlete presenti.

Queste le giovani bordigotte presenti alla manifestazione: Maiano Angiolina, Masini Beatrice, Sbai Aya, Tafaoui Amina, Bouchahma Saadia. Le giovani atlete bordigotte si sono confrontate in campo con le ragazze delle formazioni

del Pays de Grasse, US Cagnes, Antibes, HB Mougins MS, OGC Nice, AS Batiment Nice, Villeneuve-Loubet, HB Collines, AS Cannes Mandelieu.

Prossimo appuntamento domenica mattina 13 ottobre alla palestra C. Conrieri di via Pelloux che prevede un raduno per le ragazze under 13 del Bassin Levant 06 per la selezione della squadra del Bassin06- Comitè Alpi Marittime, con allenamento curato da tecnici della federazione francese.

Per gli atleti dell’under 13 maschile invece la Federazione francese ha divulgato il calendario della prima fase del campionato, suddiviso in 4 gironi, con l’Abc Bordighera inserita nel girone D che la vedrà confrontarsi con le formazioni dell’ASBTP Nizza, del Villafranca Breil/Ventimiglia e S Camillo Imperia, con esordio in campionato per i bordigotti a Nizza nel week-end del 9-10 novembre. In fase di predisposizione da parte della Federazione Italiana i campionati regionali under 15 maschile e provinciale under 13 misto.

La società ricorda che sono aperte le iscrizioni e qualsiasi informazione potrà essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: info@abcbordighera.it o direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti al martedì o al giovedì (dalle ore 18,00 alle 19,30) oppure al palazzetto E. Biancheri di vias Diaz al mercoledì dalle 19 alle 20,30 oppure reperita sul sito societario: www.abcbordighera.it