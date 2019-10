Processo Breakfast, non solo Matacena. Pm accusa Scajola: «Coinvolto nella latitanza di Dell’Utri»

Reggio Calabria. «Scajola era perplesso nel far spostare Matacena in Libano, ma Speziali lo ha rassicurato dicendo che ha fatto una cosa più difficile (ossia lo spostamento di Dell’Utri). Speziali e Scajola, entrambi, hanno un pieno coinvolgimento nella latitanza di Dell’Utri».

Lo ha dichiarato il pubblico ministero Giuseppe Lombardo nel corso della requisitoria del Processo Breakfast, che vede sul banco degli imputati il sindaco di Imperia, ed ex ministro dell’Interno Claudio Scajola.

Nel corso della ricostruzione della fase dibattimentale del processo, Lombardo ha parlato di un «parallelismo tra le latitanze di Matacena e Dell’Utri».

Un retroscena nuovo, quello del presunto coinvolgimento di Scajola nella latitanza di Marcello Dell’Utri, ex senatore per Il Popolo della Libertà e per Forza Italia, che fondò con Silvio Berlusconi. Dell’Utri era stato condannato a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto riconosciuto mediatore tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Nell’aprile 2018, poi, ha è stato condannato nuovamente in primo grado a 12 anni di reclusione a conclusione del processo sulla trattativa tra Stato italiano e Cosa nostra.