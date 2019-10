Presunte lesioni all’ex moglie, comandante polmunicipale Bordighera si difende: «Non l’ho colpita»

Imperia. Si è chiusa stamani l’istruttoria dibattimentale del processo che vede sul banco degli imputati Attilio Satta, comandante della polizia locale di Bordighera, accusato di lesioni personali aggravate nei confronti della ex. E’ stata la donna a denunciare l’ex compagno e padre della sua bambina, dichiarando di esser stata colpita da Satta alle gambe con il monopattino della figlia.

Oggi, davanti al giudice monocratico Marta Maria Bossi, Satta ha risposto alle domande del proprio legale, l’avvocato Mabel Riolfo, ricostruendo quanto accaduto quel giorno del 3 giugno del 2012, quando era andato a prendere la figlioletta, che all’epoca aveva due anni e mezzo, per portarla in un’area attrezzata per bimbi dello stabilimento balenare Miramare di Ventimiglia, città dove vive la piccola.

L’imputato ha negato di aver mai colpito l’ex compagna: «Avevo portato la bambina, che non vedevo da qualche giorno, ai giochi dello stabilimento. Era in un’area apposita per bimbi, recintata e all’ombra, e giocava con la figlioletta dei titolari – ha raccontato – Dopo una ventina di minuti è arrivata la madre e mi ha detto che ero uno scriteriato, chiedendomi di ridargli la bambina. A quel punto ho preso mia figlia in braccio, la sacca per il cambio e il passeggino, piuttosto voluminoso. Non ho colpito la signora con il monopattino, come ha detto, anche perché il monopattino non lo avevamo neanche portato in spiaggia. Oltretutto non avrei nemmeno saputo con che mano tenerlo, visto che con un braccio sorreggevo mia figlia, con l’atro tenevo il passeggino».

La versione di Satta è stata confermata anche da un testimone della difesa, Francesco C.: «Non ho visto nessun monopattino», ha riferito il teste in aula.

Il processo è stato rinviato al 17 dicembre per la discussione.