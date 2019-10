Premi San Romolo 2019, Stefania Baldini del Diritto Umanitario cittadina benemerita

Sanremo. È Stefania Baldini, segretario generale dell’Istituto di Diritto Umanitario, la cittadina benemerita che verrà proclamata il 13 ottobre in occasione dei festeggiamenti patronali di San Romolo. Originaria di Viareggio e laureata in giurisprudenza, coordina con competenza e passione l’attività dell’ente internazionale da ben diciannove anni.

Nell’evento annuale organizzato dal Comune in collaborazione con la Famija Sanremasca, la città renderà omaggio all’impegno di Baldini che con il suo lavoro ogni anno richiama a Sanremo migliaia di persone per corsi di formazione nell’ambito civile e militare, conferenze, seminari e tavole rotonde.

Come da tradizione, riconoscimenti sono stati attribuiti ad altri cittadini che si sono distinti nei diversi campi: a Renza Andrietti Ventimiglia, storica titolare del ristorante la Pignese, è andato il premio per l’imprenditoria; a Daniela Bordoli, pallavolista, organizzatrice dell’ambito Trofeo Ravano e docente della Federazione Italiana Pallavolo, il premio per lo sport; ai coniugi Cristina Orvieto e Fabrizio Ragazzi, fondatori della Scuola di Musica Città di Sanremo e dell’Orchestra Giovanile Note Libere, il premio per la cultura; ai coniugi Giorgio Gasciarino e Giuliana Bonfante, già insigniti dal Ministero dell’Interno della medaglia di benemerenza per l’emergenza sismica Abruzzo 2009, il premio per l’impregno civile.

Tutti i riconoscimenti saranno conferiti domenica 13 al Teatro dell’Opera del Casinò municipale, in concomitanza alla proclamazione del nuovo “Amico di Sanremo” e la premiazione dei concorsi di poesia dialettale e dei racconti Testimoni del Tempo (ore 16).

Le celebrazioni in onore del Santo Patrono si apriranno già questa domenica alle 11 con la Santa Messa alla grotta Bauma di San Romolo e proseguiranno giovedì 10 alle 17 alla casa da gioco con il Gran Concerto per Sanremo a cura dell’Orchestra Sinfonica (speciale ingresso 5). Da consuetudine, venerdì 11 alle 21 la Compagnia Stabile Città di Sanremo porterà in scena all’Ariston la commedia “Ina man de giancu” (ingresso libero). Sabato 12 alle 13, invece, al Teatro della Federazione Operaia sarà presentato il libro “I papé de Bacì u Curnajun”, ovvero l’arte della parodia musicale sanremasca a cura dell’Accademia della Pigna. Domenica 13, giorno di San Romolo, il cardinale Giuseppe Versalli, prefetto Vaticano per l’Educazione Cattolica, e il vescovo Antonio Suetta celebreranno la santa messa presso la basilica di San Siro (ore 10.30). Come annunciato, i festeggiamenti proseguiranno al Casinò dove domenica 20 alle 17 si terrà il IX Concerto di San Romolo a cura del Circolo Ligustico e dell’associazione Sanremo Lirica (ingresso gratuito under 12). Le celebrazioni culmineranno giovedì 31 alle 18.15 con la santa messa in suffragio dei defunti della Famija Sanremasca e di tutta la città a San Siro.

I curriculum dei Premi San Romolo 2019:

Cittadina benemerita a Stefania Baldini: nata a Viareggio il 7 ottobre 1959. Si laurea nel 1984 in giurisprudenza all’Università di Pisa con la tesi su “il delitto politico e l’estradizione” con il massimo dei voti. Supera a Firenze l’esame di procuratore legale. Frequenta nel 1993 un corso in Diritto Commerciale Internazionale presso il Centro interazionale di formazione di Torino dell’Organizzazione Internazionale del lavoro (Agenzia dell’Onu). Relatrice di numerosi seminari internazionali, ha tenuto conferenze e partecipato a riunioni aventi per argomento il diritto internazionale. Nel 1993 assume l’incarico di assistente segretario generale dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo del quale, dal 2000, è segretario generale. Coordina con competenza e passione l’attività dell’Istituto, che richiama a Sanremo migliaia di persone ogni anno per corsi di formazione per personale civile e militare, conferenze, seminari e tavole rotonde.

Premio San Romolo per l’imprenditoria a Renza Andrietti Ventimiglia: nata a Bordighera il 4 febbraio 1928, dotata di carattere vivace e intraprendente, coadiuva, nonostante abbia superato i 90 anni, il figlio Marco nella conduzione del rinomato ristorante La Pignese. L’attività fu fondata nel 1919, giusti 100 anni fa, da Giacomo Ventimiglia, appena tornato dai campi di battaglia della Grande Guerra e della moglie Lina. Il loro figlio Mario, che si dedicò da giovane professionalmente al Calcio (Sanremese, Juventus, Sampdoria, divenendo una icona dello sport cittadino), non fu in grado di aiutare i genitori, cosa che fece invece la sua giovane sposa sin dal 1949. Renza Andrietti, dopo la scomparsa dei suoceri, di fatto da sola, si occupò di quanto occorreva per il ristorante: la provvista delle materie prime, l’asta del pesce, il rifornimento dei vini, la cura e programmazione della cucina. Il figlio Marco, che rappresenta la terza generazione, ha oggi le redini dell’azienda, ma ogni giorno Renza Andrietti è presente a dispensare consigli ed a indirizzare il lavoro dei numerosi addetti.

Premio San Romolo per lo sport a Daniela Bordoli: nata a Sanremo il 3 novembre 1963, pratica la pallavolo sin da giovanissima, diventa la più forte giocatrice e capitano della squadra della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli. Si diploma all’I.S.E.F. nel 1986, si abilita nel concorso del 1990 all’insegnamento di educazione fisica e si laurea in scienze motorie nel 2001 con la tesi: “Il gioco tradizionale come avviamento alla pratica sportiva”. Insegnante di ruolo presso l’Istituto Comprensivo Italo Calvino di Sanremo, è responsabile coordinatrice della Mazzucchelli Volley. Ha portato nel 2019 al titolo di campionesse nazionale CSI under 10 una squadra di bambine sue allieve. Organizza da molti anni in Sanremo il Trofeo Ravano di pallavolo che coinvolge tutte le scuole elementari della città. Docente della Federazione Italiana Pallavolo, ha ottenuto per esami il titolo di allenatore di 3° livello Fipav e di 3° livello giovanile (il massimo del regolamento federale).

Premio San Romolo per la cultura a Cristina Orvieto e Fabrizio Ragazzi: Coniugi, pianista e clavicembalista, insegnante di musica (Milano il 31 luglio 1963); violinista, violista e liutaio lui, professore dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo (Ferrara il 29 settembre 1965). Hanno dato vita all’Associazione “Scuola di Musica Città di Sanremo”, rivolta a bambini e adolescenti, che ha a sua volta costituito l’Orchestra Giovanile “Note Libere” con l’obiettivo di preparare i giovani al mondo della musica, consentendo sia un percorso di studio di tipo professionale che amatoriale. Il progetto, gestito in modo gratuito e autofinanziato, punta a far emergere i valori del rispetto e della responsabilità senza i quali non si può essere partecipi di una orchestra. Il loro valore sta nell’essere una coppia che ha cresciuto e alimentato un sogno con passione ed impegno, oltre i normali compiti di un cosciente professionismo. L’Orchestra Giovanile “Note Libere” è una realtà vivace che da anni mette in calendario un apprezzabile programma di concerti che tiene in provincia di Imperia e nel dipartimenti Alpi Marittime.

Premio San Romolo per le opere sociali a Giorgio Gasciarino e Giuliana Bonfante: coniugi, nati entrambi a Sanremo, rispettivamente il 19 dicembre 1946 e il 17 luglio 1953, dal 1998 sono volontari operativi sia della squadra di Protezione Civile che si quella di Antincendio Boschivo. Dal 2005 gestiscono la sala radio della sede operativa in Sanremo in occasione delle emergenze. Sono intervenuti in tutte le alluvioni occorse in Liguria e nei terremoti in Abruzzo (L’Aquila 2009) ed in Emilia-Romagna (Reggio Emilia 2012). Svolgono servizio d’ordine nel corso di grandi manifestazioni ed eventi del Comune di Sanremo ed effettuano attività di pattugliamento per la prevenzione incendi e la vigilanza boschiva. Tengono corsi per gli alunni delle scuole elementari su tematiche riguardanti i terremoti e le emergenze e, con il ruolo di “accompagnatori” del progetto “Pedibus” della polizia municipale, prestano servizio ogni mattina per tutto il corso dell’anno scolastico. Sono stati insigniti dal Ministero dell’Interno della Medaglia di Benemerenza per l’emergenza sismica in Abruzzo 2009.