Pontedassio, folto pubblico all’iniziativa della Lilt

Pontedassio. Folto pubblico ieri sera nella sala consiliare del Comune per l’iniziativa della Lilt in occasione della Campagna LILT for woman nastro rosa. All’entrata le numerose persone intervenute sono state invitate a indossare il nastro rosa che simboleggia l’impegno di tutti al fianco delle donne che affrontano il tumore al seno.

Ha aperto la serata Costanza Pireri, assessore ai servizi sociali del comune di Sanremo. Il dott. Claudio Battaglia, presidente Lilt Sanremo, ha tenuto una conferenza sul tema “Le notizie vere e le notizie false sulla prevenzione e sulla cura del cancro-parliamone con il medico”.

Oltre a illustrare in modo brillante e competente gli stili di vita per una corretta prevenzione del rischio tumori, il dott. Battaglia ha spiegato come evitare di incappare in fake news che dispensano pratiche miracolose nella cura dei tumori. La Lilt, che si occupa di prevenzione delle malattie oncologiche, presta il suo prezioso servizio grazie ad autisti volontari che guidano mezzi messi a disposizione dalla Lilt per accompagnare i pazienti in grado di deambulare all’ospedale di Sanremo per le terapie del caso.

In ambito Lilt operano psicologi con il compito di sostenere il paziente durante questo difficile percorso sanitario e donare conforto ai familiari che li assistono. Fondamentale e importantissimo quindi il ruolo svolto da collaboratori e autisti, con la speranza che il loro numero cresca e che tante persone scelgano di donare una parte del tempo libero per diventare volontari Lilt.

L’amministrazione comunale di Pontedassio ringrazia gli organizzatori per l’utilissimo evento organizzato e auspica che la fattiva collaborazione con Lilt continui nel futuro. Per qualsiasi informazione e per aderire all’associazione Lilt chiamare il seguente numero tel. 0184 19 51 700, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 o su info@legatumorisanremo.it.