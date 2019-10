Poker d’assi all’ospedale di Imperia: nominati dall’Asl 1 quattro dirigenti medici

Imperia. Sono stati presentati stamani, presso l’Aula Magna dello stabilimento ospedaliero di Imperia, i quattro nuovi dirigenti medici di altrettante strutture. Si tratta del dottor Enrico Balleari, genovese di 62 anni, specializzato in Medicina Interna e Reumatologia, giunto dal policlinico San Martino di Genova dove ricopriva il ruolo di dirigente medico; Rodolfo Brizio, 58enne di Sassari, specializzato in Anatomia ed Istologia Patologica che per Imperia ha lasciato il ruolo di Dirigente Medico S.C. Anatomia Patologica presso A.S.O. Santa Croce e Carle di Cuneo; Giovanni Cenderello, genovese di 48 anni, specializzato in Malattie Infettive, ha ricoperto fino a oggi il ruolo di Dirigente Medico S.C. Malattie Infettive dell’Ente ospedaliero Ospedali Galliera; Carlo Serrati, 61enne di Imperia, specializzato in Neurologia, è coordinatore DIAR Neuroscienze (DipartimentI Interaziendali Regionali – strumento organizzativo di programmazione e di integrazione dei livelli di assistenza e dell’attività sanitaria e sociosanitaria) e responsabile Area Ictus nell’ambito DIAR Neuroscienze. I quattro medici ricopriranno il ruolo di direttori, rispettivamente, delle strutture di Medicina, Anatomia Patologica, Malattie Infettive e Neurologia.

Dottor Enrico Balleari



«La nomina di ben quattro direttori, rientra nel processo riorganizzativo e di implementazione delle risorse che questa amministrazione regionale ha messo in campo dall’inizio del proprio mandato, al fine di garantire servizi di qualità», afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale.

Dottor Rodolfo Brizio



«Con orgoglio presentiamo oggi i quattro Direttori di Struttura le cui competenze e professionalità garantiscono servizi di qualità ed ai quali auguro un buon lavoro – dichiara Marco Damonte Prioli direttore Generale ASL1 -. Inoltre la presenza del Coordinatore DIAR di Neuroscienze è per noi motivo di grande soddisfazione, poiché consapevoli che tale ruolo rappresenta una risorsa, volta a condividere e implementare procedure e percorsi, nell’ambito della rete assistenziale regionale».

Dottor Giovanni Cenderello



Dottor Carlo Serrati