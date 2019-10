Pista ciclopedonale del ponente ligure, assessore Scajola: «Presto l’avvio delle opere»

Imperia. Oggi si sono incontrati ad Imperia la Regione Liguria, Rete Ferroviaria Italiana, FS Sistemi Urbani e i comuni interessati alla realizzazione della Ciclopedonale del Ponente ligure, Imperia, Diano Marina, San Bartolomeo al mare, Cervo e Andora.

Nell’incontro sono stati affrontati i temi legati all’avvio dell’opera, finanziata per la parte del comune di Imperia con i fondi del bando periferie e la valorizzazione delle aree ferroviarie. Si è stabilito di accelerare l’avvio della cessione temporanea delle aree per i comuni che sono in fase di avvio delle opere e in particolare Imperia ed Andora e di chiudere al più presto gli accordi con gli altri comuni interessati. RFI ha comunicato che la rimozione dei binari nel territorio di Imperia partirà a giorni mentre Ferrovie ha dato piena disponibilità a trovare soluzioni per la cessione del sedime ferroviario in cambio della valorizzazione delle stazioni e delle aree che resteranno libere dalla pista.

«Sono soddisfatto dell’esito dell’incontro, Imperia potrà così, avendo già predisposto il bando, partire presto per la realizzazione del suo tratto di competenza. Gli altri comuni avranno tutta l’assistenza della Regione sia per le fasi di progettazione che di recupero dei finanziamenti necessari. Come Regione Liguria abbiamo già finanziato diversi tratti di ciclabile come ad esempio Diano Marina, Vallecrosia e San Lorenzo al Mare, poiché è nei nostri obiettivi fare in modo che tutto il ponente ligure veda la realizzazione di questa infrastruttura molto attesa dai cittadini. Il 12 novembre saremo a Torino a Urban Promo per illustrare i nostri progetti di mobilità sostenibile per i quali abbiamo una posizione di eccellenza a livello nazionale» conclude l’assessore regionale Marco Scajola.