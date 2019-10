Ventimiglia. Ancora soddisfazioni per la Pallamano Ventimiglia. Dopo le recenti convocazioni di D’Attis e Benini, anche Mehdi Bennari, viene chiamato a far parte dell’élite del Beach Handball Nazionale.

Insieme al suo tecnico Pippo Malatino, recentemente assunto nello staff tecnico della Nazionale, il giovane atleta nato nel 2001, parteciperà al Campionato d’Europa per club, la cosiddetta Champion’s Cup, con la squadra della FIGH “Blue Team”, dove fanno parte i migliori giocatori di Beach Handball dello stivale. Un enorme soddisfazione per tutto l’ambiente ponentino, visto che solo per motivi sfortunati, alla comitiva, non si sono uniti anche D’Attis infortunato e Benini, impegnato con un importante progetto scolastico. La manifestazione si giocherà a Catania dal 24 al 27 ottobre, ma i due ventimigliesi, dovranno rispondere alla chiamate già da lunedì 21.

«Queste convocazioni, ci ripagano di anni di sacrifici e ci riempiono d’orgoglio – ha dichiarato Paola Nanni, presidente del sodalizio ponentino – Pippo e Mehdi, si meritano questa soddisfazione che poteva anche essere condivisa con altri nostri atleti che per vari motivi, non hanno potuto rispondere alla chiamata. Il Beach Handball è uno dei nostri settori che teniamo sviluppare e le nostre scelte oggi si dimostrano vincenti. Questa bella notizia, deve servire da stimolo a tutti i nostri aderenti e mostrare a tutti loro che con impegno e passione si possono raggiungere risultati eccellenti anche a Ventimiglia».