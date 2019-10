Sanremo. Pioggia di medaglie per i master della Canottieri Sanremo all’Insubria Cup sui 6 km del Lago di Varese, in una regata su imbarcazioni di tipo olimpico fuori scalmo.

Oro per Alessio Bosco nel singolo D, Arianna Cioni e Manuela Bongiovanni nel doppio B, Micaela Porcellana e Fulvia Taggiasco nel doppio E. Argento per Diletta Ceriolo ed Annalisa Zanon nel doppio C.

Oro nel singolo A per la socia Marta Ardissone, tesserata per i cugini del Santo Stefano. Medaglia di legno nel singolo D per Fabrizio Rosso, nell’occasione a capo della spedizione biancazzurra in sostituzione del coach.