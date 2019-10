Pigna, nell’ambito dell’iniziativa “Per una rete dei luoghi della Resistenza in Europa” interviene lo storico Luca Borzani

Pigna. Venerdì prossimo, 25 ottobre, alle ore 10 presso la Sala Consigliare del comune di Pigna, nel quadro dell’iniziativa “Per una rete dei luoghi della Resistenza in Europa” interverrà lo Storico Luca Borzani, già Presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova, per parlare delle Libera Repubblica di Pigna.

Interverranno durante l’incontro anche rappresentanti dei sindacati italiani, francesi e spagnoli. L’amministrazione comunale invita tutti a partecipare numerosi per tenere viva la memoria su avvenimenti importanti della nostra storia locale. il programma

Il sindaco Roberto Trutalli aggiunge: “È un onore poter accogliere qui a Pigna le rappresentanze dei sindacati francesi, spagnoli e la CGIL e Luca Borzani -Storico – già Presidente del Ducale. Pigna e Torriglia sono le due Repubbliche sorte in Liguria nel 1944. La tradizione storica Amministrativa di Pigna credo sia il cemento di quella esperienza, se pur breve, in un contesto storico non facile; i Pignaschi seppero cogliere in quei tragici momenti lo spazio Istituzionale che si era reso libero dalla fine del fascismo. Pigna pagò con un tributo di sangue non indifferente: oltre 20 trucidati e molti internati nei lager in Germania”.