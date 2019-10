Pd Città di Imperia: «Presentata la nuova segreteria che affiancherà il segretario Massimiliano Cammarata»

Imperia. Ieri sera in occasione della prima assemblea degli iscritti convocata congiuntamente al nuovo direttivo, dopo il congresso dello scorso 5 ottobre, è stata preliminarmente presentata, rispetto agli altri punti all’ordine del giorno, la nuova segreteria che affiancherà il segretario Massimiliano Cammarata.

Il neo Segretario verrà affiancato da Claudia Regina in qualità di vice segretario e, oltre ai confermati dalla passata segreteria per il lavoro da loro profuso Camilla Berio e Claudio Todiere, si aggiunge la venticinquenne Alice Biondi.

La nuova segreteria, un organismo collegiale e snello che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive e di coordinamento dell’attività politica, lavorerà intensamente vigilando attentamente sulle vicende cittadine ed in vista delle prossime scadenze elettorali, a partire dalle regionali della prossima primavera 2020.

«Sarà una Segreteria più giovane e con una prevalenza femminile infatti come già fatto per il direttivo, che ha visto l’inserimento di due ulteriori giovani democratici, anche nella nuova segreteria è stata aggiunta una giovane militante Alice Biondi già membra del direttivo, che assieme ad altre due donne, Claudia Regina e Camilla Berio, oltre che a Claudio Todiere mi affiancheranno in questa nuova fase del Partito Democratico» – afferma Massimiliano Cammarata, segretario del PD città di Imperia.