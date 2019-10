Pallapugno, Osella Surrauto Monticellese vince il titolo di serie B

Osella Surrauto Monticellese vince il titolo di serie B di pallapugno.

Serie B – Andata finale

Acqua S.Bernardo San Biagio-Osella Surrauto Monticellese 10-11

Ritorno

Osella Surrauto Monticellese-Acqua S.Bernardo San Biagio 4-11

Spareggio

Acqua S.Bernardo San Biagio-Osella Surrauto Monticellese 7-11

La Osella Surrauto Monticellese vince il titolo di serie B, aggiudicandosi 11-7 lo spareggio della finale con l’Acqua S.Bernardo San Biagio, giocato allo sferisterio di Cuneo. Un successo per Marco Battaglino e compagni costruito soprattutto nella ripresa, con tutta la squadra roerina tornata in campo con maggiore determinazione, mentre la quadretta monregalese di Andrea Pettavino peccava di poca lucidità, commettendo qualche errore di troppo.

Primo tempo equilibrato con le due formazioni a rincorrersi fino al 4-4, poi i monticellesi vincono il nono gioco alla caccia unica e vanno al riposo in vantaggio 6-4. Nella ripresa si prosegue con un gioco per parte fino all’8-6, poi la Osella Surrauto Monticellese, con Gianluca Busca migliore in campo, dà lo strappo definitivo fino al 10-6.

L’Acqua S.Bernardo San Biagio prova a rimontare, annullando due match-ball agli avversari e salendo 10-7. Nel gioco successivo altro match-ball annullato da Pettavino, ma in quello successivo Battaglino chiude, festeggiando da debuttante il titolo tra i cadetti.