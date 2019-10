Pallapugno: i risultati delle partite di sabato 5 ottobre

Serie A Banca d’Alba-Moscone – Spareggi semifinale

Araldica Castagnole Lanze-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 11-1

Domenica 6 ottobre ore 15 a Santo Stefano Belbo:

Torfit Langhe e Roero Canalese-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo

L’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto batte 11-1 la Marchisio Nocciole Egea Cortemilia di Cristian Gatto nello spareggio della prima semifinale e conquista la finale scudetto 2019 della Serie A Banca d’Alba-Moscone. La quadretta astigiana conoscerà gli avversari dopo l’altro spareggio in programma domenica 6 ottobre, alle 15, a Santo Stefano Belbo, tra la Torfit Langhe e Roero Canalese di Bruno Campagno e l’Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo di Federico Raviola.

Nell’intervallo della partita si terrà la cerimonia di chiusura del Centro Tecnico Federale, il polo d’eccellenza per la formazione tecnico-sportiva degli atleti di età compresa tra i 13 e i 16 anni, ossia dei ragazzi che hanno preso parte nella stagione 2019 al campionato esordienti. L’attività del CTF 2.019 è sostenuta dalla Fondazione CRC, sempre attenta alla pallapugno e alla promozione dello sport tra i giovani, e dalla Siscom di Cervere, tra le più importanti software-house a livello nazionale nella progettazione e nello sviluppo di soluzione informatiche per i Comuni e le aziende.