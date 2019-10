Genova. E’ di 800 kg di pesce sequestrato e 18 sanzioni amministrative per un totale di oltre 46 mila euro di multa il bilancio di un’operazione di vigilanza sulla filiera ittica in Liguria, Lombardia e Piemonte che ha visto coinvolte tutte e quattro le province liguri. Per quanto concerne Imperia, in particolare, i militari della guardia costiera di Sanremo hanno svolto attività di controllo interregionale sulla filiera ittica a tutela del consumatore, spostandosi in Piemonte e Lombardia. Le principali sanzioni elevate dalla Guarda Costiera della nostra provincia riguardano in particolare violazioni delle norme di tracciabilità ed etichettatura del prodotto ittico.

Numerosi i controlli svolti anche nel Mar Ligure, dove sono stati passati al setaccio pescherecci e unità da diporto in attività di pesca sportiva e ricreativa. Complessivamente sono state condotte 358 ispezioni, di cui 58 in mare e 300 sulla filiera ittica commerciale, con un impiego di 100 uomini e 7 unità navali. Le ispezioni hanno riguardato rivenditori all’ingrosso, pescherie, supermercati e ristoranti con controlli mirati sul rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di tracciabilità, etichettatura e tutela delle specie bersaglio. Tra gli illeciti rilevati pesce non tracciato, astici e crostacei morti in vasche sovrappopolate e novellame di cui è vietata la pesca.