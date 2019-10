Ospedaletti, via Papa Giovanni off-limits fino a dicembre: parte il cantiere

Ospedaletti. Centro storico off-limits dall’incrocio di via Roma e via Papa Giovanni. Dopo il rifacimento del manto stradale dell’altro tratto del centro cittadino, avvenuto durante il mandato Blancardi, sono partiti i lavori che rivoluzioneranno via Papa Giovanni.

Ad occuparsene, la Masala Costruzioni di Camporosso che già prima dell’estate si era aggiudicata l’appalto del valore di 158mila euro.

L’opera è stata iniziata lo scorso lunedì e quando sarà conclusa, metà dicembre, restituirà una via Papa Giovanni completamente nuova. Scomparirà infatti il caratteristico ciottolato che, a causa di scarse risorse finanziarie, sarà sostituto dal più economico asfalto levigato. Bellezza e peculiarità saranno salvaguardate dall’alternanza con una pietra rosa che al sole brillerà.

Il cantiere porta avanti il progetto di riqualificazione urbana iniziato dalla precedente Amministrazione che ha interessato anche un altro sito principale della città, piazza Europa.