Ospedaletti. Investe un uomo in via XX settembre e come se nulla fosse prosegue la sua marcia senza fermarsi a prestare soccorso. L’incidente stradale, accaduto questa mattina intorno alle 9, a pochi passi dal Municipio della Città delle Rose, secondo le prime ricostruzioni vedrebbe un anziano essere stato colpito da un’utilitaria che marciava in direzione Sanremo.

Sul posto si sono precipitati gli equipaggi dell’automedica del 118 e l’ambulanza di Ospedaletti Emergenza per le cure necessarie. A pochi minuti dal fatto, la polizia municipale, intervenuta prontamente, è riuscita, grazie all’ausilio delle testimonianze e delle telecamere, a rintracciare il conducente del mezzo incriminato, sottoponendolo agli accertamenti del caso.

Al momento non è chiaro se l’uomo investito – trasferito in pronto soccorso in codice giallo di media gravità – stesse attraversando sulle strisce pedonali o a pochi metri di distanza dalle stesse.