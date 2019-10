Ospedaletti, l’ex alloggio del custode delle scuole ospiterà le forze dell’ordine

Ospedaletti. Per l’ex alloggio del custode delle scuole ubicato all’interno del plesso scolastico di corso Marconi, la giunta Cimiotti ha deciso una nuova destinazione. Ospiterà le forze dell’ordine. L’appartamento in questione, in grado di accogliere un famiglia intera, giace inutilizzato da alcuni anni.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è incrementare gli spazi alloggiativi destinati ai militari per beneficiare, indirettamente, delle ricadute positive che può avere il territorio in termini di percezione della sicurezza.

La domanda, da inoltrarsi all’indirizzo del municipio, può quindi essere presentata da poliziotti, agenti penitenziari o carabinieri. L’istituto comprensivo Sanremo-Ponente ha già dato il nulla osta alla pratica. L’iniziativa ricalca quanto proposto dai consiglieri della Lega nella vicina Sanremo, ovvero la destinazione di alloggi comunali siti nella Pigna agli appartenenti alle forze di pubblica sicurezza.