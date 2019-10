Ospedaletti. Il Lions Club Bordighera Otto Luoghi non poteva mancare alla prima rievocazione storica automobilistica del circuito di Ospedaletti.

Numerosi soci si sono alternati nelle due giornate del 12-13 ottobre fortemente motivati dal presidente Germano Pellegrino della promozione e raccolta fondi per il centro Lions di Limbiate, un’eccellenza europea pensata, studiata e realizzata dai Lions italiani per offrire un cane guida preparato ad essere “due occhi per chi non vede”.

Più di 2.000 i cani consegnati fino a oggi a persone che ne hanno bisogno. Ma sono 127 i ciechi che sono ancora in attesa di un cane. Il Servizio Cani Guida Lions lavora ogni giorno per dare l’opportunità a persone non vedenti di migliorare la qualità della vita. I Lions, hanno infatti allestito un apposito gazebo per la raccolta fondi presso il quale oltre a distribuire crocchette agli amici a quattro zampe e gadgets Lions in omaggio e in ricordo della giornata, i visitatori, sono stati sensibilizzati sull’argomento e sulla simpatica

opportunità di diventare “Puppy Walker”, famiglie a cui viene affidato un cucciolo di razza Labrador e Golden Retrevier con lo scopo di far socializzare il cane ed educarlo fino al primo anno di vita. Perché questo è un periodo fondamentale per lo sviluppo del suo carattere e per la sua crescita fisica.

Poi, il cane affronterà l’addestramento e diventerà un angelo a quattro zampe per una persona non vedente.

Con l’occasione il presidente ringrazia tutti soci per la loro disponibilità, il comitato organizzatore nella persona del presidente sig.Barale Danilo sempre molto disponibile a tutte le nostre richieste e la nostro caro amico Longo Riccardo accompagnato dalla gentile consorte Barbara Lupo, socio del Lions club Villanova d’Asti, per aver messo a disposizione del club una bellissima Porsche Carrera appartenuta ad Alexander Porsche che faceva bella mostra vicino al nostro gazebo.