Ospedaletti. E’ di una donna e un uomo feriti trasportati al pronto soccorso per accertamenti, il bilancio della discussione tra genitori che si è verificata questa mattina davanti all’istituto Edmondo De Amicis.

Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che la coppia, in particolare la madre, non sia nuova a episodi del genere. Quando sono intervenuti gli agenti della polizia locale, avvertiti dai passanti, gli animi erano ormai più che surriscaldati. La lite, infatti, sarebbe scoppiata davanti agli occhi dei figli.

Sul posto sono intervenuti in supporto della pattuglia della municipale i carabinieri. Per le cure del caso, invece, si sono mobilitate due ambulanze e un’automedica. Al momento non si conoscono i motivi che hanno scatenato la lite. Un’eventuale indagine si aprirà solo se uno dei due genitori coinvolti sporgerà querela nei confronti dell’altro.