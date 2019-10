Ospedaletti chiamato all’esame Albenga, Caverzan: «Partita stimolante contro una squadra forte, siamo molto motivati»

Ospedaletti. I tre impegni ravvicinati della scorsa settimana restituiscono un Ospedaletti galvanizzato dai 7 punti arrivati nel giro di pochi giorni, con due vittorie consecutive in trasferta che fanno bene al morale del gruppo.

Domani al “Ciccio Ozenda” arriva l’Albenga, una delle formazioni maggiormente accreditate per il salto di categoria. Ostacolo non facile per i ragazzi di mister Caverzan. I bianconeri sono reduci dall’ampia vittoria interna contro la

Rapallo/Rivarolese (4-0) e navigano al terzo posto in classifica a meno uno dalla coppia di testa composta da Imperia e Sestri Levante.

«In settimana abbiamo lavorato bene, i ragazzi mi sono piaciuti e hanno sempre saputo voltare pagina sia dopo le sconfitte sia dopo le vittorie, dobbiamo guardare avanti – dichiara mister Andrea Caverzan alla vigilia – andremo ad affrontare una squadra molto forte e c’è anche la curiosità di confrontarsi con una formazione così attrezzata, ci sono molte motivazioni. Affronteremo la partita proponendo al meglio ciò che già stiamo facendo, dopo le ultime due prestazioni sarebbe l’ideale andare avanti per la nostra strada. Sarà una partita stimolante, anche perché dobbiamo

sfatare il tabù delle partite in casa».

Per l’impegno di domani in casa Ospedaletti mancheranno Alessio Negro, Simone Facente, Federico Allaria e Josè Espinal. Il prezzo del biglietto per la gara di domani sarà di 10 euro (ridotto 8 euro).