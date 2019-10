Ospedaletti Calcio impegnato sul campo della Rapallo-Rivarolese. Caverzan: «Ripartiamo dalla reazione di domenica»

Ospedaletti. Archiviato il buon pareggio di domenica contro il Finale, gli orange torneranno in campo domani sera (fischio d’inizio alle 19) per la sfida contro la Rapallo/Rivarolese, recupero della seconda giornata di campionato rinviata causa allerta meteo. I genovesi navigano al centro della classifica a quota 5 punti e sono reduci dalla vittoria interna di domenica scorsa (3-1) contro l’Angelo Baiardo.

«Innanzitutto voglio ringraziare la società Rapallo/Rivarolese e il direttore generale Mario Abbatuccolo che ci sono venuti incontro per questo turno infrasettimanale, concordando gli orari e capendo le difficoltà nel giocare al mercoledì – commenta mister Andrea Caverzan alla vigilia – andremo a misurarci con una squadra tosta e

costruita per vincere, ripartiamo dalla reazione di domenica e poi lavoriamo per fare bene ciò per cui ci stiamo preparando. Vogliamo portare a casa un risultato positivo».

Per la sfida di domani gli orange dovranno fare a meno degli squalificati Fabio Sturaro e Maurizio Alberti oltre all’infortunato Josè Espinal. Torna a disposizione Simone Cambiaso.