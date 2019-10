Ordinanza contro l’abuso di bevande alcoliche a Bordighera, A.ge: «Ottima iniziativa»

Bordighera. «Siamo veramente contenti noi dell’Associazione Italiana Genitori A.ge nella Provincia per questa ordinanza – afferma il presidente di A.ge Deborah Murante in merito all’ordinanza contro l’abuso di bevande alcoliche - sono ormai anni che denunciamo il fatto spesso criticato perché esagerati ma come possiamo constatare ( sperando sempre di sbagliarci ) purtroppo questa è la realtà».

«Ottima iniziativa dall’Amministrazione di Bordighera che già aveva limitato la vendita al supermercato, non compiamo solo per quale motivo fino al 31 marzo 2020. Ci saranno allora altri cambiamenti? Perché vi assicuriamo che nel periodo estivo la situazione è anche peggiore soprattutto per l’età ancora più giovane dei soggetti.

Siamo contenti che dopo tanto anni di segnalazioni questo Comune abbia dato un bel giro di vite all’abusivismo perché i nostri giovani/giovanissimi sono senza controllo, vuoi la tenera età vuoi la mancanza dei genitori. Con La Prefettura siamo nel Protocollo d’intesa formato da forze dell’ordine, Prefetto, Questore, associazioni consumatori, Associazione locali di intrattenimento e da ballo e lavoriamo intensamente per fare in modo che i nostri ragazzi si divertano in modo sano.

Certo c’è ancora molto da lavorare per esempio stabilendo centri di aggregazione giovanile completamente assenti nel territorio, l’apertura sperimentale delle discoteche la domenica pomeriggio e soprattutto la possibilità a noi Associazione di entrare nelle scuole con il Progetto “ Aiuto !!!!le Dipendenze “ per interagire con i ragazzi e soprattutto con i genitori.

Un passo alla volta tutto insieme riusciremo a dare il divertimento puro a questi nostri giovani senza per forza distruggersi. Ancora un plauso all’Amministrazione Comunale di Bordighera» – dichiara il presidente Deborah Murante.