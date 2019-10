Opere autostradali sulla Savona-Ventimiglia, l’assessore Berrino: «Contento della richiesta di infrastrutture importantissime per il trasporto nel ponente»

Genova. L’assessore regionale Gianni Berrino esprime soddisfazione per le richieste di intervento per il miglioramento dell’autostrada A10 nel tratto tra Savona e Ventimiglia che sono state individuate da Regione Liguria, su proposta dell’assessore Giacomo Giampedrone, e inviate al ministro dei Trasporti Paola De Micheli, per essere inserite all’interno del bando per la ricerca dei concessionari autostradali:

«Sono molto contento della richiesta di inserire infrastrutture importantissime per il trasporto nel ponente e che da tempo aspettavano atti concreti nell’ambito delle concessioni autostradali riguardanti l’A10. Lo stesso dicasi per la città di Sanremo: finalmente si ritorna a parlare con atti di Aurelia bis a ponente, del tunnel di collegamento tra Aurelia bis e via San Francesco e completamento dello svincolo di San Martino», afferma Berrino.

Nel dettaglio, per quel che concerne la provincia di Imperia gli interventi segnalati al ministro riguardano: la realizzazione della barriera autostradale di Ventimiglia-Porta d’Italia, la progettazione della strada in sponda destra del Torrente Roja a Ventimiglia, il nuovo casello autostradale a Camporosso/Vallecrosia, la progettazione dell’asta stradale tra Sanremo Foce e lo svincolo autostradale di Sanremo Ovest, la viabilità di accesso allo svincolo stradale di San Lazzaro sulla Aurelia bis a Sanremo, la realizzazione del completamento dello svincolo di San Martino sulla variante Aurelia a Sanremo, il potenziamento e messa in sicurezza della strada di accesso dallo svincolo di Arma di Taggia all’innesto con l’Aurelia bis e il nuovo casello autostradale a Cipressa.

A Questi interventi vanno ad aggiungersi a quelli già proposti dal ministero, in accordo con Regione Liguria e già inseriti nel bando per la nuova concessione: mitigazione acustica nei Comuni di Bordighera, Sanremo, Diano Marina, Diano Castello, San Lorenzo al Mare e Camporosso; installazione illuminazione a led nelle aree di servizio, adeguamento barriere di sicurezza, completamento delle dotazioni di sicurezza in galleria, miglioramento sismico dei viadotti, ampliamento di alcuni svincoli.