Nuovo corso universitario per diventare influencer: cosa ne pensano i giovani imperiesi?

Imperia. All’università telematica E-Campus è nato il nuovo corso di laurea in Scienze della comunicazione per diventare influencer.

Il corso è stato lanciato solamente pochi giorni fa, ma la notizia è rimbalzata sui principali quotidiani nazionali e ha fatto il giro dei social, sollevando un polverone tra le persone che si sono schierate per la maggior parte tra chi crede che si tratti di una trovata stupida e inutile. Solo una piccola parte crede invece che si tratti di una novità interessante, adatta a chi ha intenzione di intraprendere con serietà questo percorso di vita e lavorativo.

I giovani imperiesi cosa ne pensano? «Credo che sia un po’ una cavolata, secondo me all’Università si va per studiare cose serie e importanti», afferma un ragazzo, «Non sono molto informata sul tema, ma sinceramente a sentire di questo corso mi viene un po’ da ridere», dichiara invece una ragazza, «Ormai all’Università c’è di tutto, questo è l’ennesimo corso di laurea creato per fare soldi, illudendo le persone che decidono di iscriversi. Dovrei studiare per influenzare qualcuno?No, grazie», dice un ragazzo interrogato sull’argomento.

Anche tra i giovanissimi dunque sono in molti ad avere un’opinione che tende al negativo, ma c’è anche qualcuno che vede questo nuovo corso di laurea come una nuova possibilità interessante e da non sottovalutare:

«Per chi vuole diventare influencer secondo me è perfetto, magari in questo modo inizieremmo ad avere persone che influenzano gli utenti dei social con più cautela, improvvisando meno quello che oggi è un mestiere al pari della maestra o dell’elettricista. Anche l’influencer è giusto che venga formato», spiega una ragazza, «Un influencer può guadagnare anche più di un avvocato, quindi perché no?», afferma un ragazzo, «Internet è il futuro, sono contenta che le Università stiano mettendo a disposizione degli studenti corsi più attuali», spiega una ragazza.