Non risponde ai vicini, donna trovata morta a Bordighera

Bordighera. Una donna di 84 anni, M.P.F. è stata trovata morta all’interno della propria abitazione in via Girolamo Rossi dove viveva da sola. A lanciare l’allarme sono stati stamani i vicini di casa, che non avevano notizie dell’anziana. All’arrivo del personale sanitario e di un equipaggio di Ponente Emergenza, per l’84enne non c’era più nulla da fare. Con ogni probabilità la donna era morta da alcune ore in seguito a un arresto cardiaco.