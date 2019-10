Niente festa di Halloween per bambini a Sanremo, le mamme si mobilitano

Sanremo. Quando entrano in gioco loro nessuno le può fermare e se il Comune si “dimentica” dei loro bambini, di certo non stanno con le mani in mano. Di fronte alla mancanza di eventi cittadini dedicati ad Halloween, un gruppo di mamme si è mobilitato organizzando presso un negozio di abbigliamento in via Palazzo una grande festa aperta a tutti.

«I bambini aspettano il 31 ottobre come Natale – spiegano le promotrici –. Non è la prima volta che non viene organizzato nulla e ci sembrava paradossale che in tutta la provincia ci fossero eventi mentre a Sanremo il vuoto. E in molte di noi avevano anche già acquistato i costumi. Abbiamo allora riunito un gruppetto e abbiamo creato il nostro evento».

In realtà una festa per la saga “dolcetto e scherzetto” si è tenuta domenica scorsa in piazza Mameli su iniziativa dei commercianti ma – come suggeriscono le mamme – «è passata sottotraccia: non essendo inserita nel calendario comunale delle manifestazioni, le informazioni non sono arrivate a tutte».

A differenza di tante alte amministrazioni dell’Imperiese, che in questo pomeriggio alterneranno in piazze e locali al chiuso eventi per le famiglie, a Sanremo ancora una volta «abbiamo dovuto pensarci noi comuni cittadini». E non solo in piccolo e per i più piccoli. Perché a portare in scena il solo appuntamento della giornata, il concerto del leggendario Habbie Hancock questa sera al Teatro Ariston, è stato niente di meno che un privato.