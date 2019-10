Nell’Imperiese cresce la raccolta differenziata di carta e cartone

Imperia. Cresce la raccolta differenziata di carta e cartone in Liguria. E’ quanto emerge dal 24° rapporto nazionale da Comieco che evidenzia come in regione i numeri siano aumentati del 4% nel 2018, con un totale di 87.885 tonnellate raccolte.

La provincia di Savona risulta la più virtuosa, con oltre 61 chilogrammi raccolti per abitante, segue il Genovese con 49,7 chilogrammi.

Cresce del 5,9% rispetto all’anno precedente, la provincia di Imperia, segno che negli imperiesi sta aumentano il livello di attenzione nei confronti del tema del riciclo. Ultima in regione la provincia di La Spezia con un aumento del 5,5%.