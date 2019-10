Sanremo. Abitazioni inidonee, merce contraffatta e locali pubblici. Sono scattati questa mattina i controlli a queste attività da parte della polizia locale e della Polizia di Stato, coadiuvati dai dottori dell’Asl1 Imperiese, nel centro storico matuziano, in particolar modo nelle zone del mercato ambulante e di piazza San Siro.

Gli agenti, sotto la supervisione dei rispettivi comandanti Frattarola e Santoro, hanno passato al setaccio le vie principali (De Benedetti e Corradi) e i vicoli che si diramano dalle due arterie pedonali.

di 11 Galleria fotografica Sanremo, controlli di municipale e polizia nella zona del mercato settimanale









Sotto osservazione ci sono gli appartamenti utilizzati impropriamente e adattati ad abitazioni di fortuna anche se in mancanza dei requisiti minimi di legge per l’abitabilità. Poi i ristoranti, nei quali l’Asl è entrata per verificare la corretta conservazione delle licenze e degli alimenti.

Non sono stati esclusi dai controlli i venditori abusivi di merce contraffatta che nei giorni di mercato come quello odierno cercano di fare affari intorno alle bancarelle degli ambulanti.