Mondiali di Doha, l’imperiese Davide Re vince la batteria dei 400 metri

Imperia. Grande risultato per Davide Re ai mondiali di atletica a Doha, in Qatar. Ieri ha vinto la sua batteria dei 400 metri in 45”08.

Grande debutto per l’atleta imperiese che ha preceduto lo statunitense Fred Kirley, secondo in 45”19. Questa sera Re dovrà perciò affrontare la semifinale. L’imperiese sta dando il massimo per raggiungere la finale dei 400 metri.