Mondiali di Doha, l’imperiese Davide Re sfiora la finale dei 400 metri

Imperia. L’imperiese Davide Re ai mondiali di atletica a Doha, in Qatar, arriva terzo nella semifinale dei 400 metri in 44.85 e manca così la finalissima per soli 8 centesimi.

Dopo aver vinto la sua batteria dei 400 metri in 45”08, il velocista azzurro ieri manca l’impresa ed è così il primo degli esclusi. Un vero peccato per l’imperiese che non riesce a realizzare il suo sogno.