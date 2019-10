Mondiali di Doha, l’imperiese Davide Re porta la Nazionale in finale e stacca un pass per Tokyo

Imperia. Grande impresa di Davide Re nelle 4×400 ai Campionati Mondiali di Doha. L’atleta imperiese ha portata la staffetta azzurra in finale conquistando la carta olimpica per Tokyo.

Re ha chiuso con il tempo record di 44”49′. Secondo Anthony Zambrano con 44.5. 44.6 nella seconda batteria di Borlee con il Belgio. Gli altri frazionisti hanno corso in 46.4 per Edoardo Scotti, 45.4 per Vladimir Aceti, 45.5 di Matteo Galvan.