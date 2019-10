Monaco. La piscina d’hotel più bella d’Europa? E’ quella del Monte-Carlo Bay Hôtel & Resort. A dirlo è la qualificata giuria formata da venti giornalisti, provenienti dai più importanti giornali del settore, selezionati in tutto il mondo per assegnare i Villegiature Awards.

Il prestigioso riconoscimento, per quanto concerne la piscina, è andato al lussuosissimo hotel che sorge in prossimità di Casino Square, e oltre alla splendida piscina lunga 100 metri, dal fondo sabbioso, offre agli ospiti un nightclub, un casinò e un salone in comune.