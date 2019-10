Molini di Triora, investiti quasi 50.000 euro per il risparmio energetico del municipio

Molini di Triora. Lavori di ammodernamento in vista per il palazzo comunale. In questo caso si interverrà per migliorare il suo efficientamento energetico. Il fabbricato presenta diverse criticità.

Ad esempio, la principale perdita di calore avviene verso l’esterno dal tetto sprovvisto di isolamento termico, pertanto la priorità è stata data alla coibentazione del controsoffitto posto a confine tra il primo piano ed il sottotetto.

La dispersione termica avviene anche dalle superfici vetrate, ed è questo il problema principale: le finestre quasi tutte di forma rettangolare ai piani terra e primo sono in legno con vetro doppio dotato di doppio vetro. L’amministrazione ritiene di dover procedere con i seguenti interventi: sostituzione di controsoffitti in materiale isolante del tipo a pannelli in lana di roccia con finitura a velo.

C’è poi la sostituzione dei corpi luminosi e delle lampadine con elementi a led, quella del sistema di generazione con l’installazione di una pompa di calore e nuove unità interne. Gli attuali serramenti verranno sostituiti con nuovi in pvc a conduzione di calore. L’importo complessivo delle opere sfiora i 50.000 euro.