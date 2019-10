Maurizio Santin sceglie la San Romolo per preparare il dessert di Sanremo con gusto

Sanremo. Da questa mattina il laboratorio della pasticceria caffetteria San Romolo è in fermento. Il maestro pasticcere e volto noto del Gambero Rosso Maurizio Santin sta preparando il dolce che domani sera sarà servito al Gala del Festival in scena al Roof Garden del Casinò. «Un omaggio all’autunno – confida – dove possiamo ritrovare i colori e i sapori delle castagne e della vendemmia». Battezzata “Fall”, questa squisitezza chiuderà la cena a sei mani che dietro la regia di Sanremo On costituisce una delle punte di diamante della kermesse Sanremo con gusto.

A comporre il menu, infatti, anche lo chef Luca Faccioli, chiamato alla preparazione dell’antipasto, il pluristellato Carlo Cracco, che si occuperà del primo, lo chef Marco Serina, a cui è stato affidato il secondo, eche allieva dello stesso Santin sarà l’artefice del pre-dessert. Ed è proprio questa giovane maestra pasticcera, dalla scorsa primavera alla guida della San Romolo, a mettere in guardia gli otto chef che questa sera, sempre nell’ambito del grande evento targato Sanremo On, si sfideranno per aggiudicarsi il Festival degli chef di cui Santin è giudice: «Fate attenzione, perché sembra tanto buono e invece…!». Non è la prima volta che l’esperto “Cuoco Nero” (o più semplicemente Black, nome che porta ricamato sulla giacca corvina) sceglie la pasticceria dei. Originario di Milano, dalla riapertura spesso ha fatto visita a quelli che oramai sono dei buoni amici, cogliendo l’occasione per godersi il bel sole della Riviera dei Fiori.«Ho una casa a Ospedaletti e mi rifugio qui ogni volta che posso − ha detto −.Era stato chiesto a me di prenderne le redini, ma impossibilitato, non ho esitato a mandare Simona, senza dubbio una delle mie migliori allieve». Nella foto in apertura di articolo Maurizo Santin insieme a Simona Piccolini e la titolare Cristina Canepa