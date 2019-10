Masters Parigi, la coppia Fognini-López perde contro Krawietz-Mies

Taggia. Fabio Fognini perde, insieme a Feliciano López, la partita contro la coppia formata da Kevin Krawietz e Andreas Mies al Masters Parigi.

Ai sedicesimi di finale Fognini-Lopez ieri sono stati battuti dopo due set con il punteggio di 6-4, 6-4.

L’armese, tuttora in corsa per arrivare alle ATP Finals di Londra, scenderà nuovamente in campo al secondo turno contro il vincente del match tra il francese Gilles Simon, numero 50 Atp, e il Next Gen canadese Denis Shapovalov, numero 27 della classifica mondiale.