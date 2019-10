Masters di Shanghai, Fabio Fognini ci crede: l’impresa contro Medvedev a 4,10

Taggia. Giocherà per la prima volta nei quarti di finale del Masters di Shanghai, e per Fabio Fognini sarà un “debutto” assai impegnativo.

Il tennista ligure tornerà in campo domattina contro Daniil Medvedev, grande protagonista dei tornei estivi. Dopo le vittorie a Cincinnati e a San Pietroburgo e la finale agli Us Open contro Rafa Nadal, il russo è la prima scelta degli analisti: il suo vantaggio è netto sul tabellone Stanleybet, dove è offerto a 1,20 contro il 4,10 di Fognini.

L’azzurro, riporta Agipronews, è comunque riuscito a vincere uno dei due precedenti (a Cincinnati, nel 2017) per 2-0: lo stesso risultato stavolta sarebbe un colpo a 7,75, il medesimo punteggio a favore del russo vola invece a 1,60. Nonostante la distanza nelle previsioni dei quotisti, Fognini è in corsa per vincere almeno un set, obiettivo a 2,05.