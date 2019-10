Maschere, musica e spettacoli: eventi “da brivido” animano la provincia di Imperia per “Halloween”

La provincia di Imperia festeggia “Halloween”, la ricorrenza di origine celtica che si celebra la sera del 31 ottobre con diverse manifestazioni ed eventi per dare la possibilità ai grandi e ai piccini di mascherarsi e divertirsi.

Airole

Alle 20 Festa di Halloween nel salone della Pro Loco con musica dal vivo con il gruppo Never The Dog. Dalle 22, dolcetto o scherzetto per le vie del paese.

Badalucco

Alle 17 passeggiata in costume con il Cappellaio Matto e Minidisco show con aperitivo per gli adulti.

Bajardo

Alle 16 festa di Halloween con caccia al tesoro e giochi per bambini. Alle 20.30 Halloween nel magico castello con musica e giochi.

Bordighera

La città delle palme si prepara a festeggiare la notte di Halloween con tre appuntamenti che coinvolgeranno adulti e bambini. Si inizia al mercato coperto, alle 16,30, con uno spettacolo dedicato ai più piccoli e il ‘classico’ scambio di dolci alla pronuncia di ‘dolcetto o scherzetto?’, mutuata dalla filastrocca tradizionale americana “Trick or Treat, Treat or Trick, Give me something good to eat!” (trad: dolcetto o scherzetto, scherzetto o dolcetto, dammi qualcosa di buono da magiare). Alle 17,30, poi, fantasmi, streghe, zombie e mostri animeranno le strade formando un corteo che attraverserà il centro cittadino. A partire dalle 19, la festa si sposterà nel centro storico di Bordighera Alta con uno spettacolo in piazza, aperitivi e cene a tema.

Camporosso

Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, organizza una grande festa di Halloween al campo Zaccari a Camporosso. L’iniziativa è riservata ai giovani tesserati biancorossi, ai loro amichetti e alle famiglie. La società organizzerà una cena per festeggiare insieme la festività pagana. Dalle 19 il bar sarà aperto per l’aperitivo, dalle 19.45, invece, inizierà la cena. A seguire musica, giochi, calcio e tanto divertimento.

Dolceacqua

Anche a Dolceacqua si festeggia Halloween grazie alla collaborazione di alcuni commercianti e del Centro Culturale. Già dal mattino gli alunni della scuola primaria di Dolceacqua, faranno ascoltare le loro letture itineranti lungo i carrugi e proseguiranno nel primo pomeriggio. Dalle 15.30 lo spettacolo “Bootafogu” con Pentolaccia per tutti i bimbi. A seguire, la scuola di ballo hip hop “Tempo della danza”. Inizio percorso da brivido a partire dalle 19:15 chi avrà coraggio di addentrarsi all’interno e superare le insidiose creature. Chi ne uscirà indenne potrà unirsi al dj per il gran ballo finale. E non per ultimo “Premiazione della maschera più paurosa e di quella più simpatica” accompagnati dalla musica di Nandino Dj.

Ospedaletti

Ospedaletti da anni festeggia con “Happy Halloween”: una serie di iniziative, animazione, proposte commerciali e musica con allestimenti realizzati da volontari ospedalettesi. Ecco il programma dettagliato del 31 ottobre: dalle 16 alle 23.30 in via XX Settembre “Mercatino agghiacciante” con banchi a tema a cura di Floriana Arte & Party,

alle 16.30 in piazza sant’Erasmo “Una spaventosa Merenda” a cura dell’ass. U Descu Spiareté, alle 17 al portico del Comune “Lettura da brividi nella via dell’orrore” a cura della Biblioteca Civica, alle 17.30 in piazzetta fontana

“L’angolo dei bimbi” laboratorio creativo a cura della Cartoleria “L’ Arcobaleno”, dalle 19 alle 21 per le vie del centro “Horror Street Workout” walking dinamico e fitness a cura dell’ass. Happiness, mentre alle 21 in piazza IV Novembre, in via Pio VII e in via XX Settembre “Animazioni con giochi e baby monster dance” e “Spooky Music” con DJ Davide e Dj Miki.

Imperia

Alle 15,30 l’Archivio di Stato di Imperia presenta un’attività dedicata ad Halloween e pensata per le famiglie. Visto le numerose testimonianze documentarie su fatti legati alla stregoneria e un particolare repertorio iconografico, quale migliore occasione per invitare, grandi e piccini, a scoprire storie di arcani e fattucchiere e a risolvere intricati enigmi legati al nostro passato? Il servizio educativo dell’archivio propone ai partecipanti una serie di giochi in tema con lo scopo di far conoscere il mondo dell’archivio divertendosi. Per i piccoli partecipanti ci sarà anche il momento del “dolcetto o scherzetto”. Partecipazione gratuita e, per chi vuole, è gradito l’abito da strega o da mostro. Appuntamento presso la sala conferenze, palazzina comando ex Caserma Crespi in ia Strato 2, Imperia (seguire le indicazioni per Ragioneria Territoriale dello Stato o, a piedi, percorrere Strada Bardellini). Prenotazione obbligatoria al numero: 0183 650491.

Dalle 15.30 “terrificante” pomeriggio per le vie di Oneglia. «Dolcetto o scherzetto? Vieni a trovarci con mamma e papà nei negozi di Oneglia e conquista la tua caramella! I negozi del centro cittadino (Via Vieusseux, Piazza Rossini, Via V.Monti, Galleria Berio, Galleria degli Orti, Via Ospedale, Piazza Bianchi, Via San Giovanni, Piazza San Giovanni, Via Bonfante) ti aspettano».

Al campetto di via Gibelli dalle 16.30 appuntamento per tutti mascherati, piccoli fantasmini e streghette, con le zucche intagliate e con tanta voglia di divertirsi insieme presso il campetto di via Gibelli alle Ferriere. E dalle 18 in poi, giro per il quartiere al grido di “dolcetto o scherzetto”?”.

Perinaldo

Alle 20.30 si terrà Perinaldo Horror Tour e Osservazioni Astronomiche, tour guidato del paese tra storie e leggende di un’antica Perinaldo e dell’astronomia Cassini. Alle 21.30 Osservazioni Astronomiche ai telescopi di Nebulose, Galassie e Stelle doppie, Viaggio alla scoperta delle costellazioni invernali e Planetario.

Pompeiana

Sgarzeline e Pelandrui hanno il piacere di presentare Happy Halloween a Pompeiana. Una vera e propria atmosfera a tema film horror tra i carrugi di Pompeiana. Dalle 19 partenza angoli mostruosi e a seguire dalle 20 apertura stand stand gastronomico Street Food. Alle 21 Horror Party con la musica dei Full Optional Band e concorso maschere terrificanti. Per i primi tre classificati ci saranno dei graditissimi premi. Festa adatta a tutte le età.

Pontedassio

Alle 16.30 Festa di Halloween per bambini con pozioni magiche, storie paurose e sfilata delle maschere.

Sanremo

Alle 21.15 al Teatro Ariston la leggenda vivente del jazz Herbie Hancock sarà il protagonista all’evento conclusivo del Festival Internazionale UnoJazz&Blues 2019. Hancock si esibisce in quintetto con una formazione di altissimo livello: Justin Tyson (batteria), James Genus (basso), Lyonel Loueke (chitarra) e Elena Pinderhugues (flauto e voce).

Taggia

Alle 17 Sul cammino delle Streghe, pomeriggio per bambini e serata di musica e divertimento da paura in via Soleri, via Roma Parte alta, via Ruffini da incrocio via Roma con piazza Farini, piazza Farini, via Curlo.

Triora

Alle 10 apertura manifestazione con la “Fiera di Samhain” e inizio iscrizione gratuita “Concorso miglior maschera”. Alle 14 Laboratorio “ l fumo sacro” le proprietà magiche dell’incenso a cura della “Bottega della Luna”. Alle 15 Laboratorio per bambini “Dolcetto o scherzetto”, alle 16 workshop “Il pendolo magico” a cura di Luca Bonfante, alle 17 laboratorio bimbi “Dolcetto o scherzetto”, alle 17,45 Laboratorio per bambini “Giacumin U’ Lanterna” ( Jack o’ Lantern) a cura di Edoardo (9 anni di Prato). Un laboratorio fatto da bambini per i bambini. Edoardo racconterà brevemente la storia di “Giacumin u’ Lanterna” ambientata nei caruggi di Triora, per introdurre il laboratorio pratico dove i partecipanti creeranno una lanterna spaventosa da portare con se nella notte di Halloween. Alle 18 Workshop “Candele esoteriche” a cura di Darkan Cartomante, alle 18,30 chiusura “Concorso miglior maschera” con premiazione, alle 19 musica con i Barbarian Pipe Band itineranti in Corso Italia, alle 19,30 musica con i Barbarian Pipe Band itineranti in Piazza Strega, alle 20 musica con i Barbarian Pipe Band itineranti in piazza della Chiesa, alle 20,30 concerto dei Barbarian Pipe Band e accensione di falò, alle 20,45 il Gioco del fuoco, dove la musica accompagnerà un antichissima pratica di magia analogica e La Ridda, partenza dell’ atteso corteo propiziatorio, in via dietro la colla, verso località “la croce” dove ci attendono sorsi di erbe magiche con la tisana di Karin e Marta Laveneziana, alle 21 Cabotina vibrazioni ancestrali del Didgeridoo con Enzone Ansemble e alle 23,30 musica concerto GrandBaldub.

Ventimiglia

Grande festa di Halloween al campo Morel. L’iniziativa è riservata ai giovani tesserati del Ventimiglia Calcio e ai loro amichetti. L’appuntamento con “dolcetto-scherzetto” è per le 17 di giovedì 31 ottobre.