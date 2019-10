Mariano Vacca fa il punto sul settore giovanile: «Obiettivo portare i ragazzi a giocare in prima squadra»

Imperia. Mariano Vacca responsabile del settore giovanile dell’Imperia calcio fa il punto a stagione: «Abbiamo 230 ragazzi suddivisi in 10 squadre, 5 agonistiche e altrettante non agonistiche. Solo gli Allievi partecipano al campionato regionale, cercheremo di vincere quelli provinciali per guadagnarci l’accesso il prossimo anno».

«Il nostro obiettivo – conferma Vacca – è quello di portare il maggior numero di ragazzi del vivaio possibile a giocare in prima squadra, per questo facciamo una preparazione mirata».

Da segnalare a questo proposito, tra gli altri, l’esordio in questa stagione di Gilberto Pellegrino autore della rete decisiva nel match casalingo contro il Genova calcio disputato a Diano Marina.