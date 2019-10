Sanremo. Maria Efisia Palmas è la nuova presidente dell’Associazione Diabete Giovanile Ponente.

Socia fondatrice della realtà che dal 2008 si occupa di fare informazione sul diabete Tipo 1, Palmas succede a Marco Sichetti che con il rinnovo del consiglio direttivo ha acquisito la carica di vicepresidente.

Nella stessa occasione sono stati nominati Carlo Dasso tesoriere, Barbara Tabbiani segretaria e Silvia Damonte consigliere.

«Il mio impegno di volontaria ha inizio nel 2008, quando, insieme a un gruppo di genitori, ci siamo uniti per dare vita ad una realtà che fino ad allora nel Ponente Ligure non esisteva, ovvero un’associazione dedicata ai piccoli pazienti diabetici affetti dal diabete mellito Tipo 1 – racconta la neo presidente, il cui mandato durerà tre anni -. Ho sempre donato il mio tempo a tutti coloro che ne avevano bisogno, telefonando a una mamma preoccupata o semplicemente facendomi portavoce dell’associazione ai diversi convegni a cui da anni partecipo. Non ho mancato a seguire i due maggiori coordinamenti nazionali Agd Italia e Diabete Italia, prima come mamma di un bambino diabetico, poi da segretaria e ora come presidente di questo gruppo meraviglioso».