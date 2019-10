Marcatura Ce Cancelli, momento formativo per tecnici da Cna Sanremo

Sanremo. Costruisci o installi cancelli? Quando diventa obbligatorio marcare CE il cancello? Quali documentazioni è necessario rilasciare al cliente per essere in regola con la marcatura CE del cancello? La manutenzione dei cancelli dev’essere sempre proposta dal costruttore al cliente? Che cosa comporta la mancata manutenzione?

CNA, supportata dagli esperti di CONFABIT, intende rispondere a queste ed altre domande nell’incontro informativo che si terrà lunedì 28 ottobre alle ore 18.00 a titolo “Marcatura Ce Cancelli”, presso la sede territoriale CNA di Sanremo, in via Asquasciati 12 (Piazza Colombo). La serata si rivolge a carpenterie, fabbri e serramentisti che installano e producono cancelli e portoni.

CONFABIT è una realtà composta da oltre 250 fabbri in Italia, che hanno deciso di fare squadra per affrontare la marcatura CE dei cancelli nel rispetto delle regole, ma soprattutto per la sicurezza del prodotto. L’installatore ha oggi l’obbligo di apporre la marcatura CE al cancello automatico, per indicare che la “macchina” installata risponde ai requisiti minimi essenziali di sicurezza previsti dalle Direttive europee: solo rispettando le norme di riferimento il tecnico impiantista può rilasciare il Certificato in rispondenza a tali Direttive.

Questo il programma della serata informativa:

• Aspetti generali della marcatura CE, il nuovo regolamento prodotti da costruzione CPR 305/2011, gli obblighi del costruttore, le sanzioni previste ed i controlli da parte degli organi preposti;

• Le prove di tipo ed i prodotti unici non di serie;

• Cenni sulla nuova Norma di Prodotto UNI EN 13241:2016 per le chiusure industriali, commerciali, per garage e sull’analisi dei rischi meccanici sui cancelli, previsti dalla nuova norma UNI EN 12604:2017;

• Presentazione di CONFABIT e l’assistenza sulla marcatura CE dei cancelli.

Scopo dell’incontro sarà quello di offrire una panoramica aggiornata del ventaglio normativo specifico e di tradurre in sintesi ciò che è necessario per il rilascio della dichiarazione CE di conformità dei cancelli, conoscendone le responsabilità. La serata è di tipo informativo: l’approfondimento degli argomenti verrà trattato in un corso di formazione specifico della durata di 8 ore, che sarà organizzato successivamente.

Per informazioni o per confermare la partecipazione, contatta CNA Imperia ai seguenti recapiti: tel. 0184/500309 – segreteria@im.cna.it