Maltempo, rallentamenti su linea Genova-Ventimiglia. Treni viaggiano su binario unico

Genova. Il maltempo sta creando i primi disagi. Sulla linea Genova – Ventimiglia vi sono forti rallentamenti tra Genova Voltri e Cogoleto a causa dell’allagamento della sede ferroviaria e conseguente guasto agli impianti di circolazione. La circolazione ferroviaria avviene perciò su un binario anziché due con ritardi fino a un’ora e mezza e possibili cancellazioni. Attivato un servizio bus integrativo tra Genova piazza Principe e Savona.

I treni coinvolti sono: IC 655 Ventimiglia (4:51) – Milano Centrale (9:00) R 11219 Savona (4:37) – Genova Brignole (5:43) R 11221 Savona (5:25) – Sestri Levante (7:40) R 11223 Savona (6:25) – Recco (8:04) Treni cancellati: R 11231 Savona (8:20) – Genova Brignole (9:27) R 21021 Genova Voltri (6:21) – Recco (7:45).

Si registrano disagi anche per la circolazione stradale. A seguito delle piogge di questa mattina, infatti, si sono verificati numerosi allagamenti, in diverse tratte della A10, soprattutto in zona Pegli, per questo motivo è stata chiusa l’uscita di Pegli in entrambe le direzioni, sia in uscita che in entrata.

Pesanti ripercussioni sul traffico e sulla viabilità: sulla tratta si viaggia tra pozze e parti allagate, con conseguenti rallentamenti e code a tratti.