Maltempo, Imperia epicentro delle precipitazioni e dei danni

Imperia. Si sono concentrati soprattutto nel capoluogo i danni (limitati) e i disagi provocati dalle precipitazioni piovose dell’allerta meteo arancione appena cessata. I due episodi più rilevanti sono l’allagamento di due autorimesse del Tribunale ed il distacco di alcuni calcinacci dal soffitto di una stanza delle Poste di via Spontone.

Per il resto, i vigili del fuoco del Comando provinciale, oltre per gli episodi sopracitati, sono stati impegnati nello svuotare, con le idropompe, una moltitudine di scantinati, garage e locali seminterrati. Anche a volte per stappare tombini che non scaricavano, come nel caso di quelli di via Ariosto, con l’acqua che è entrata in diversi negozi.

Il resto della provincia è rimasto quasi intonso dagli effetti delle piogge temporalesche, fatta eccezione per la caduta di un masso (di piccole dimensioni) sulla strada provinciale della Valle Armea nei pressi di Bussana.